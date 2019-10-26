استاء بعض العملاء من قرار شركة أبل إلغاء الزر الرئيسي في بعض طرز هاتف آيفون في 2017، لأن هذا التغيير اضطرهم لاستخدام الشاشة التي تعمل باللمس لفتح الهاتف أو العودة إلى الشاشة الرئيسية بدلا من استخدام هذا الزر. ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يستخدم هاتف آيفون، من بين هؤلاء الذين أزعجهم هذا التغيير. وكتب ترمب على «تويتر»: «إلى تيم، الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من لمس الشاشة». وهذه التغريدة موجهة على ما يبدو إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك الذي تناول العشاء مع ترمب مرتين على الأقل، وناقش معه قضايا تجارية في مناسبات مختلفة. وبدأت «أبل» بيع هواتف آيفون التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز آيفون 10 في 2017. ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي وهو آيفون 8.