توصل علماء بريطانيون إلى علاج إشعاعي جديد يقلّص مدة علاج سرطان البروستاتا من 8 أسابيع إلى 5 أيام فقط، وفق «ديلي ميل» البريطانية. وعادة يعطى العلاج الإشعاعي لأكثر من 39 يوماً، ما يتطلب الذهاب إلى المستشفى يوماً في الأسبوع لمدة شهرين، لكن أطباء مستشفى مارسندن الملكي ومعهد أبحاث السرطان في لندن، أجروا تجربة بأشعة أقوى من الإشعاع التقليدي، تستهدف الأورام السرطانية بدقة أكبر، في 5 جلسات فقط، وأظهرت النتائج الأولية للتجربة التي نشرت في مجلة Lancet medical، وأجريت على 847 رجلاً مصاباً بسرطان البروستاتا نجاحاً كبيراً في العلاج، كما أن الآثار الجانبية لا تقارن من حيث حجمها بالعلاج التقليدي. وحصل نصف المشاركين على العلاج الإشعاعي الحالي؛ أي 39 جرعة على مدى 8 أسابيع، أو 20 على مدى 4 أسابيع، فيما تلقى الآخرون 5 جرعات من الإشعاع عالي القوة المسمى SBRT، على مدى أسبوع أو أسبوعين. فجاءت النتائج متطابقة 100%.