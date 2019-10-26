كشفت شركة أمريكية متخصصة في أمن المعلومات ثغرة برمجية خطيرة تحوّل مساعدات قوقل وأمازون المنزلية الذكية إلى أدوات للتجسس على المستخدمين. وأكد خبراء الشركة أن الثغرة المكتشفة في برمجيات هذه الأجهزة تمكن قراصنة الإنترنت من تحميل برمجيات خطيرة وجعلها تعمل كمكبرات تسجل أصوات المستخدمين وأحاديثهم، ما يسمح لهم باستغلال هذه الثغرة للحصول على البيانات، وبالتالي الوصول إلى كلمة السر الخاصة بالأجهزة. وبين الخبراء في مقاطع فيديو كيف يمكن اختراق الأجهزة لجعلها تواصل تسجيل صوت المستخدم بعد فترة من تلقيها الأوامر الصوتية. وأشار تحقيق صحفي أجرته مجلة Bloomberg إلى أن مساعدات Echo المنزلية تجمع يوميا عددا هائلا من الرسائل والمقاطع الصوتية للمستخدمين، وترسلها إلى مراكز بيانات Amazon بذريعة تحسين قدرات مساعدها الصوتي.