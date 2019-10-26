أكدت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن «أبل» قدمت طلبا إلى مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع لتسجيل واحدة تتعلق بخاتم ذكي متطور تعمل على تطويره.وتبعا للتسريبات، فإن الخاتم الذي تطوره «أبل» سيزود بشاشة صغيرة تعمل باللمس، يمكن من خلالها الاطلاع على الرسائل والإشعارات الواردة إلى أجهزة iPhone وiPad، كما سيأتي بقطعة متحركة صغيرة تساعد على التحكم بتلك الأجهزة. ومن المفترض أن يدعم هذا الخاتم الأوامر الصوتية، ويتعامل مع مساعد Siri الصوتي الذي يعمل في أجهزة «أبل»، كما سيأتي بحساسات للاهتزازات والحركة، ومستشعرات خاصة لقياس النبض وبعض المعدلات الحيوية لمالكه. ومن المحتمل أن يزود هذا الخاتم بتقنيات شبيهة بتقنيات خواتم Nimb الذكية، التي صممت لتكون وسيلة تمكن الناس من طلب المساعدة في لحظات الخطر، أو عندما يحتاجون إلى مساعدة طبية.