أكد الفنان عبادي الجوهر أن تطور الموسيقى استفاد منه العالم أجمع حيث وفرت الجهد والوقت وأصبح لا مجال للخطأ.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة (الإعلام أم الموسيقى.. أيهما يخدم الآخر) ضمن فعاليات منتدى مسك المنعقد في القاهرة اليوم السبت.وعن سلبيات استخدام الذكاء الاصطناعي في الموسيقى ومدى تأثيره على هويتها العربية قال الجوهر (افتقدنا الإحساس والمشاعر، فبعد أن كنا نسجل مع الفرقة الموسيقية ويتفاعل بعضنا مع الآخر، أصبح المغني لا يعرف فرقته ولم يعد هناك تعايش، ونحاول تعويض ذلك على المسرح، واعتبر التسجيل في الاستوديو مجرد توثيق.وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت نافذة تواصل مع الجمهور يستطيع من خلالها الفنان تلمس آرائهم في ما يقدمه وتحسينه، مؤكدا أن العمل لا يصل للجمهور إلا إذا كان جيدا في جميع أضلاعه.وأفاد الجوهر بأن أعداد المشاهدات عبر مواقع التواصل لا تعبر بصدق عن مدى رضاء الجمهور، كون البعض يشاهد الأعمال بدافع الفضول.وفي سياق الجلسة، ذكرت الفنانة المصرية أنغام، أن جزءا كبيرا من شهرتها جاءت عبر البرامج التلفزيونية، أما الآن ومع تغير الأوضاع، فقد ساعد الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي الجيل الحالي، بعد أن أصبح هاتفه الجوال وسيلة تواصله مع العالم.