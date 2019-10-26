أصدرت شركة McAfee قائمة أكثر المشاهير خطورة على قوقل لعام 2019. وقالت شركة الأمن السيبراني إن البحث في محرك البحث قوقل عن أسماء المشاهير المدرجين في القائمة يعرض الكثير من المستخدمين لمحرك البحث الأشهر (قوقل) للوقوع فريسة للمواقع الإلكترونية التي تحمل فايروسات أو برامج ضارة، وبالتالي تعريض أجهزتهم للاختراق والضرر. وتضمنت القائمة عدداً كبيراً من المشاهير، وحددت الشركة قائمة بأخطر 10 مشاهير على قوقل، وهم الكسيس بليديل - Alexis Bledel، وجيمس كوردن - James Corden، وصوفي تيرنر - Sophie Turner، وآنا كيندريك - Anna Kendrick، ولوبيتا نيونج - Lupita Nyong'o، وجيمي فالون - Jimmy Fallon، وجاكي شان - Jackie Chan، و ليل وايني - Lil Wayne، نيكي ميناج - Nicki Minaj، تيسا طومسون - Tessa Thompson.