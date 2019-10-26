شارك آلاف الشباب والفتيات في الرياض، صباح اليوم (السبت)، في سباق الألوان الترفيهي الأول من نوعه في العاصمة، المعروف باسم «أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض»، ضمن فعاليات موسم الرياض. وبلغ عدد المشاركين في السباق أكثر من 20 ألف مشارك، ويأتي تنظيم السباق في الرياض بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى في محافظة الخبر. وتجمع الآلاف منذ ساعات الصباح الباكر في منطقة البوليفارد، التي تقع عند تقاطع طريق الأمير تركي الأول، مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال العاصمة، مرتدين سترات بيضاء تحمل شعار السباق. وبدأت الفعاليات وسط صياح الحاضرين؛ تعبيرًا عن الفرح والسرور في السباق الذي نفدت تذاكره الـ 15 ألفا بشكل مبكر، وقد تراوحت أسعارها بين 50 و250 ريال للتذكرة، بجانب مشاركة الأطفال الأصغر من 12 عاما مجانا.