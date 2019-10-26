يواصل فريق مسرحية «الذيب في القليب» بروفاته اليومية تأهباً لعروضه التي يقدمها بواقع 4 مرات أسبوعياً، إذ شهدت العروض الأولى للمسرحية التي تجيء ضمن فعاليات موسم الرياض 2019، حضوراً جماهيرياً كبيراً، ولقيت عودة الفنان ناصر القصبي إلى المسرح بعد غياب 30 عاماً حفاوة خاصة من عدد كبير من المشاهدين، إلى جانب مشاركة أسماء فنية بارزة، بينها راشد الشمراني وعبدالإله السناني وحبيب الحبيب وريماس منصور.ويستأنف أبطال المسرحية التي انطلقت اليوم (السبت) عرضهم المسرحي الأربعاء القادم، وسط تهافت جماهيري كبير لحضور بقية العروض، إذ إن العرض هو الأول من نوعه الذي يشهد أسماء بارزة لعمالقة الدراما العربية من الجنسين ويعرض ضمن موسم الرياض.وحدد القائمون على المسرحية التي تعرض على مسرح القاعة «الزرقاء» في جامعة الأميرة نورة بالرياض، أيام العروض على أن تكون خلال أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة، والسبت، وتستمر لمدة شهر حتى 23 نوفمبر القادم.وقال الممثل راشد الشمراني لـ«عكاظ» إن المسرح السعودي لم يتوقف، وكانت الأمانات تقيم المسرحيات، ما يؤكد وجوده في المملكة، وحالياً ارتفعت الذائقة والمعايير الفنية للأعمال المسرحية.وشدد الممثل عبدالإله السناني على أن عودة المسرح السعودي الكوميدي الجماهيري هي إنجاز وتميز بعد أن غاب زهاء 25 عاما، مشيرا إلى أن «الحركة المسرحية هي إحدى روافد الترفيه، ونحن نعيش في حلم تحوّل إلى حقيقة بفضل رؤية 2030».