أوضح وزير الصحة توفيق الربيعة بأن امرأة متوفاة أنقذت حياة 7 أشخاص. وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر اليوم إنه تم نقل أعضاء مريضة ميتة دماغياً وبنجاح لسبعة أشخاص. وأشار الربيعة إلى أنه تم تقسيم الكبد إلى جزأين وزراعتهما لمريضين، وتمت زراعة كلى وبنكرياس لمريض، وفصل الرئتين لمريضين، وزراعة القلب لمريض، والكلية لمريض، وتم ذلك حتى فجر اليوم في عمل متواصل لمدة ٢٤ ساعة. ولفت وزير الصحة إلى أن من قام بجميع عمليات الزراعة جراحون سعوديون. مضيفا بأن عمليات الزراعة تمت في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. كما شكر الربيعة أهل المريضة على تبرعهم بأعضائها.