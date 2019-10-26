انتشرت أخيراً الرسائل الأخيرة المؤثرة التي بعثتها إحدى ضحايا «شاحنة الجثث» البريطانية لأهلها من داخل المركبة قبل وفاتها، حسب ما ذكره موقع العربية نت. وظهرت أمس رسائل كتبتها إحدى الضحايا الفيتناميات وتدعى فام تي ترا ما (26 عاماً) لوالدتها (الثلاثاء) من داخل الشاحنة التي كانت متجهة من بلجيكا إلى بريطانيا، قبل وفاتها. وكتبت فام لوالدتها، قبل ساعتين من وصول الشاحنة إلى المنطقة الصناعية في المملكة المتحدة حيث عُثر على الجثث بداخلها: «أنا آسفة جداً جداً، يا أمي يا أبي، رحلتي إلى بلادٍ خارجية فشلت». وتابعت: «أنا أموت، لا أستطيع التنفس. أحبكم جداً يا أمي ويا أبي. أمي، أنا آسفة». من جهته، ذكر شقيق فام أن رحلة أخته لبريطانيا بدأت في 3 أكتوبر الجاري، مضيفاً أنها طلبت من عائلتها عدم الاتصال بها لأن المهربين لا يسمحون لها بتلقي المكالمات. وقد سافرت فام أولاً إلى الصين، حيث مكثت لبضعة أيام، بعدها سافرت إلى فرنسا. وأوضح شقيقها أن فام كانت تتصل بعائلتها عند وصولها إلى كل محطة من محطات الرحلة. وقد حاولت فام أولاً العبور من فرنسا إلى بريطانيا في 19 أكتوبر، لكن تم كشف أمرها وإعادتها لفرنسا. وذكرت الشرطة البريطانية أنها تعتقد أن الضحايا صينيون، لكن بكين قالت إن هذا لم يتأكد بعد. كما أعلنت السفارتان الصينية والفيتنامية أن مسؤوليهما يتعاونون مع الشرطة البريطانية. من جهته أكد قس من منطقة زراعية في فيتنام لوكالة «رويترز» اليوم أن غالبية الضحايا فيتناميون على الأرجح، حيث يعتقد أنهم جاؤوا من المنطقة التي يعيش بها.