حذفت شركة آبل 17 تطبيقا من متجرها الإلكتروني App Store، بعد ما تبين أن تلك التطبيقات تشكل تهديدا خطيرا على هواتف المستخدمين، حسبما ذكره موقع «روسيا اليوم».

ويشير باحثون في مجال أمن المعلومات إلى أن التطبيقات التي حذفتها آبل أخيراً كانت تصيب هواتف المستخدمين بفيروسات «أحصنة طروادة» Trojan، التي تتسبب بدورها بظهور مشكلات كبيرة في الهواتف، وتسمح بتحميل الإعلانات غير المرغوب بها، وفتح صفحات إنترنت وروابط إلكترونية مشبوهة.

ولم يستطع الخبراء إحصاء العدد التقريبي للمتضررين من هذه التطبيقات، لكن التوقعات تشير إلى أنها أضرت بأكثر من مليون هاتف iOS حول العالم، ووصلت نسخها العاملة على أجهزة أندرويد إلى أكثر من 1.09 مليون جهاز أيضا.