أصيبت أرملة بمرض سرطان العضلات بسبب ملابس زوجها التي كانت مغطاة بغبار «الأسبستوس»، حسبما ذكره موقع «سبوتنيك».

ووفقا لصحيفة «ميرور»، كان الزوج مافيس تورتون يعمل في مصنع للأسبستوس عامل لحام، وكانت الزوجة تقوم بنفض ملابس زوجها المليئة بأتربة الأسبستوس بانتظام بعدما يعود إلى المنزل، وعقب عقود ظهرت أعراض المرض على السيدة وأصيبت بورم الظهارة المتوسطة، وهو سرطان مرتبط بالتعرض للأسبستوس لفترة كبيرة من الزمن.

وقالت السيدة وتدعى مافيس: «طوال كل هذا الوقت أتذكر أن زوجي كان يرتدي دائما قميص عمل وبنطلون جينز، وبعد عودته إلى المنزل كان يضعهم في سلة الغسيل، وقبل أن أقوم بغسلهم، كنت أنفضهم أولاً من أتربة الأسبستوس المعلقة بهم لتسهيل عملية الغسل».

وأضافت «لم أتخيل أبدا أن تلك الأتربة ستعيش بداخلي لسنوات حتى تكون مرض السرطان. لقد كانت صدمة كبيرة. في البداية لم أستطع التفكير في كيفية تعرضي للأسبستوس حتى تذكرت ملابس زوجي وما كنت أفعله بها».

ويرى الأطباء أن تعرض مافيس للسرطان، قد يكون مرتبطا بغسيل ملابس زوجها الراحل.