أتاحت وزارة التعليم اليوم (السبت) العمل على نظام «سفير2» المطور للطلبة المبتعثين حول العالم، البالغ عددهم نحو 100 ألف مبتعث، وذلك عبر بريد إلكتروني أرسلته الوزارة إلى المبتعثين.

وطوّر نظام «سفير2» في نسخته الجديدة العديد من الحلول الذكية والخدمات المميزة التي ستسهم في تيسير إجراءات الدراسة بالخارج، بالاعتماد على أفضل الممارسات الذكية، كما يقدم نظام سفير خدمات إلكترونية ضمن إطار موحد لتسهيل إجراءات الدراسة بالخارج، من خلال توظيف أحدث التقنيات والاعتماد على أفضل الممارسات والمعايير العالمية في التحول الرقمي، بما يحقق كافة حاجات الدارسين في الخارج.

واشتمل النظام الجديد على 4 أبواب، هي: «الرئيسية»، و«منصة العمل»، و«البريد الوارد»، و«طلباتي»، ويعمل النظام باللغتين العربية والإنجليزية.

وكان وزير التعليم حمد آل الشيخ قد دشن في الملحقية الثقافية السعودية في فرنسا في وقت سابق منظومة خدمات «سفير2» لخدمة المبتعثين.