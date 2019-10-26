أكد المشاركون في منتدى مسك للإعلام المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة اليوم (السبت)، أن وسائل التواصل الاجتماعي ليس لديها خطوط حمراء، وتلامس الأوضاع المعيشية اليومية للمواطنين الذين يعتبرونها متنفسا للتعبير عن ضغوطهم.

وشارك في «جلسة التحولات الذكية في صناعة الإعلام» السفير أسامة نقلي، والوزير الدكتور أسامة هيكل، والأمين العام المساعد للجامعة العربية السفر الدكتور حسام زكي.

وأشار المشاركون إلى أن الأشخاص يتفاعلون بتلقائية على ما يثار عبر مواقع التواصل دون الإحاطة بكل المعطيات التي أدت إلى اتخاذ الموقف السياسي الذي يعلق عليه.

وشدد المشاركون على أن الأخذ بوسائل التواصل معياراً للرأي العام غير صحيح، ويجب الحذر منه، لكن يمكن للمسؤول ومتخذ القرار أن يستشف من تلك الأحاديث جانباً من توجهات المجتمع لتشكيل رؤية معينة.

وشهدت أولى جلسات منتدى مسك للإعلام زخما كبيرا وحضورا إعلاميا لافتا أثراه المتحدثون.