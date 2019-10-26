خصصت أمانة منطقة نجران مساحة 28.081.008 أمتار مربعة من الأراضي داخل النطاق العمراني بمدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها لمصلحة عدة جهات حكومية بالمنطقة.

وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن قرارات تخصيص الأراضي، تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية لدعم وزارات الدولة وتوفير المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين في المناطق السكنية، وامتداداً لما شرعت الأمانة في تخصصيه خلال الأعوام الماضية لعدد من الجهات الحكومية، مؤكداً أن الأمانة ستستكمل ما تم تخصيصه من الأراضي للإدارات المتبقية بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بذلك.

من جانبه، بيّن وكيل الأمين للتنمية الحضرية المهندس نشوان الصقور أنه تم تخصيص 15 قطعة لمصلحة وزارة الداخلية داخل مدينة نجران ومحافظاتها، شملت تخصيص أرض لمركز إمارة محافظة ثار بمساحة 15.000 متر مربع، وتخصيص أرض أخرى بمحافظة شرورة بمساحة 63.017 متراً مربعاً، وتخصيص قطعة أرض بمدينة نجران بمساحة 382.891 متراً مربعاً، وتخصيص قطعة أرض بمحافظة حبونا بمساحة 10.000 متر مربع، وتخصيص أرض لمصلحة وزارة الداخلية بمساحة 11.967 متراً مربعاً، كما تم تخصيص قطعة أرض أخرى بمحافظة شرورة بمساحة 1.000.000 متر مربع، وتخصيص قطعة أرض أخرى بمحافظة حبونا بمساحة 10.000 متر مربع، وتخصيص قطعة أرض بمركز الحصينية بمساحة 120.000 متر مربع، وتخصيص 5 قطع لمصلحة وزارة الدفاع بمحافظة خباش بمساحة 80.000 متر مربع، وتخصيص قطعتي أرض لوزارة الإسكان بمدينة نجران بمساحة 23.285.942 متراً مربعاً، وتخصيص 58 قطعة أرض لمصلحة وزارة الشؤون الإسلامية لإقامة مساجد ومساكن أئمة ومؤذنين بمدينة نجران، وتخصيص 45 قطعة ما بين مساجد ومساكن أئمة ومؤذنين بمحافظة شرورة بمساحة 131.617 متراً مربعاً.

وأفاد المهندس الصقور بأنه تم تخصيص 59 قطعة أرض لمصلحة وزارة التعليم لإقامة مدارس للبنين والبنات بمدينة نجران بمساحة 454.708 أمتار مربعة، إلى جانب تخصيص قطعة أرض لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة نجران بمساحة 6400 متر مربع، وتخصيص قطعة أرض لجمعية التنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب بمساحة 1484 متراً مربعاً، وأخرى للجمعية التعاونية بمحافظة شرورة بمساحة 2500 متر مربع، وتخصيص أرض للهيئة العامة للرياضة «استاد رياضي» بمساحة 2.250.000 متر مربع، وتخصيص 6 قطع لوزارة العدل بمدينة نجران بمساحة 88.308 أمتار مربعة، وتخصيص قطعة لمصلحة الهيئة العامة للإحصاء بمساحة 2500 متر مربع، وتخصيص قطعة أرض لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات «البريد السعودي» بمدينة نجران بمساحة 2499 متر مربع، وقطعة أرض لمركز مهارات المستقبل للرعاية النهارية بمدينة نجران بمساحة 7678 متراً مربعاً.