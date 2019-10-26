أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي، أن الحضور الإعلامي في موقع الحدث وفي التوقيت المناسب يجنب المتلقي اللجوء إلى البدائل التي ربما لا تتحرى الدقة والمصداقية، لافتا إلى أن الشباب السعودي يمثل النسبة الأكبر في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في رد له على سؤال بشأن كيفية مواكبة الإعلام الرسمي لتسارع الأحداث والتفاعل معها في أولى جلسات منتدى مسك للإعلام المنعقد في القاهرة اليوم (السبت)، إذ أشار إلى أن وزارة الإعلام في المملكة تعمل على تحرير وسائلها الإعلامية بما يتماشى مع المستجدات، معبرا عن تفاؤله بتطور ثقافة منصات التواصل ومستقبل مشرق للإعلام.

وأضاف: «نحن في المملكة العربية السعودية بدأنا نتعامل مع الإعلام كفكر ورؤية ومستجدات، الآليات المتطورة جعلتنا نحاول تحرير الفكر ونتحرك بسرعة وفعالية مع الأحداث والأزمات».