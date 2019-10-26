أكد الوزير الدكتور أسامة هيكل أنه لا يمكن القضاء على الكتائب الإلكتروية التي تقوم ببث الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن السبيل لمواجهتها يتمثل في سرعة التعامل مع الأخبار المغلوطة التي تسمم الجو بالكامل.

وأضاف خلال منتدى مسك للإعلام المنعقد في القاهرة اليوم (السبت) أنه يستحيل توجه الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يمكن ضبط المناخ الإعلامي والالتزام بتحري الدقة والمصداقية، مؤكدا أن ذلك سينعكس على الطروحات في وسائل التواصل.

وأشار إلى أن المنتدى رسالة مهمة لصناعة الإعلام في العالم العربي ومحفل مناسب لتبادل الرأي بشكل حر وإيجابي.