أنقذ رجال حرس الحدود بقطاع الخفجي في المنطقة الشرقية، مساء أمس (الجمعة)، أربعة هنود تعرض قاربهم لحريق في عرض البحر.وحسب المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية الملازم عبدالملك بن عبدالعزيز العبدالقادر، ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع حرس الحدود بالخفجي، يفيد بأنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ بعملها المعتاد شاهد أفرادها قارب نزهة يحترق في عرض البحر، شمال شرقي مركز منيفة على بعد ثمانية أميال بحرية تقريباً، وعلى متنه أربعة أشخاص يطلبون المساعدة.وأضاف: «على الفور، تم تقديم المساعدة اللازمة لهم، وإخلاء طاقم القارب بالكامل، وبجهود مشتركة تم إطفاء الحريق والسيطرة عليه من قبل أفراد الدورية دون وقوع أي إصابات، وجميع أفراد طاقم القارب بصحة جيدة».