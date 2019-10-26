ناقش مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، آلية تنفيذ البرامج الدعوية، وتعزيز الأمن الفكري والمعنوي.جاء ذلك خلال لقائه أمس، مديري المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة والمحافظات التابعة لها، بحضور رؤساء وأعضاء المجالس والمديرين التنفيذيين، إذ بحث اللقاء سبل التواصل بين المكاتب التعاونية وإدارة الدعوة والإرشاد للرقي بعمل الدعوة إلى الله تعالى بالمنطقة وفق منهج وسطي معتدل، إلى جانب تقديم مديري المكاتب التعاونية عدداً من المقترحات لتطوير عمل الدعوة بالمنطقة.