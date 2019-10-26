أطلقت صحة جدة؛ ممثلة في إدارة التغذية، مبادرة توعوية تثقيفية تحت شعار «خلينا نبطل دايت» بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية للخدمات المساعدة الدكتور محمد باجبير ومدير إدارة التغذية إبراهيم منصور.وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من مبدأ التوعية والتثقيف الصحي في مجال التغذية بهدف تغيير اعتقاد المجتمع بجميع فئاته بأن اتباع نظام غذائي لمدة معينة هو الحل الأمثل للوصول للوزن المثالي، وأن الصواب هو جعل التغذية الصحية نظام حياة كاملاً، بحيث يكون أفراد المجتمع على دراية كاملة بكيفية اختيار محتويات وجباتهم بشكل صحيح، بعيداً عن أخطاء اتباع نظام غذائي محدد، أو اتباع الحميات الخاطئة كالاكتفاء بعنصر واحد فقط، كذلك من الخطأ اتباع حمية غذائية بدون ممارسة أي نشاط بدني.