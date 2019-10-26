احتفى فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة، بالزميل الإعلامي أحمد الأحمدي، بمناسبة تماثله للشفاء من العارض الصحي وخروجه من مدينة الأمير سلطان الإنسانية بالرياض.ورحب منسق هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي بالمحتفى به والمشاركين في الاحتفاء، مشيراً إلى أن مسيرة الزميل الأحمدي الصحفية شارفت على 40 عاماً ولا يزال مواصلاً العطاء بتميز.فيما أكد الأحمدي أن هذه البادرة المباركة ليست مستغربة على فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة بالوقوف دائماً إلى جانب الإعلاميين ومشاركتهم أفراحهم وأتراحهم.