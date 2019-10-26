كرم المدير العام للتعليم في جدة الدكتور سعد المسعودي، المدارس الفائزة في منافسات برنامج «فينا خير» للعام الدراسي الماضي، بحضور قادة ومنسقي البرنامج في المدارس الفائزة. وتخلل التكريم تقديم عرض مرئي عن أهداف المشروع ومحاوره وآلية تنفيذه ومرتكزاته وغيرها منذ تأسيس البرنامج، فيما أشاد المسعودي بأهداف البرنامج وتعزيزه للقيم الراقية في نفوس الطلاب والطالبات، مثمناً شراكة وجهود القطاع الخاص والمشرفين عليه في إنجاح البرنامج. من جانبها، كرمت المساعدة للشؤون التعليمية «بنات» سعاد آل منصور، المدارس الفائزة بحضور قائدات ومنسقات المدارس الفائزة في البرنامج بمبنى إدارة تعليم البنات.