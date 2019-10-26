افتتح المشرف العام على مستشفى الملك فهد بجدة الدكتور عبدالرحمن بخش، فعاليات اليوم العالمي للسمنة، بمشاركة العديد من الأقسام في المستشفى.وأوضح استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور محمود صدقة، أن هذه الفعالية تأتي فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للسمنة بهدف التوعوية والتثقيف الصحي لزوار المستشفى من المراجعين وكذلك الممارسين الصحيين.ولفت إلى أن عمليات السمنة ليست تجميلية ولكنها ضرورة للحد من الآثار السلبية لهذا المرض على جميع المستويات الصحية والسلوكية والنفسية والاجتماعية.