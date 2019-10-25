كشفت الأمطار الغزيرة التي هطلت عصر اليوم (الجمعة) على مدينة حائل، عجز تصريف المياه الذي رصدته «عكاظ» بالفيديو والصورة، حيث بلغ منسوب مياه الأمطار مستويات عالية في بعض الأحياء والشوارع الرئيسية، خاصة حيي الخماشية والتلفزيون اللذين غرق بعضهما بالكامل، بعد أن تجاوزت كمية المياه الجزر الوسطية والأرصفة.

جولة «عكاظ» رصدت غرق بعض الشوارع بعد أن حاصرتها مياه الأمطار، وكانت هيئة الأرصاد قد نبهت في تقرير لها من احتمالية هطول أمطار رعدية على حائل.

«مدني حائل» بدوره وعلى لسان متحدثه الرسمي، أهاب بجميع المواطنين والمقيمين الابتعاد عن مجاري السيول وأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.

في المقابل، أكد لـ«عكاظ» مدير المركز الإعلامي بأمانة منطقة حائل سعد الثويني، أن الأمانة أنشأت العديد من قنوات تصريف مياه الأمطار والمصدات لدرء أخطار السيول، ولا زال العمل جارياً لاستكمال القنوات الصندوقية لتصريف مياه الأمطار من الشوارع ونقلها لمصباتها الطبيعية.

وأضاف: «هطلت أمطار غزيرة بنسب عالية أكثر من المعتاد عمَّت جميع أرجاء مدينة حائل اليوم، نتج عنها بعض تجمعات المياه خصوصاً المواقع التي لم تصلها شبكات التصريف، وقامت فرق الطوارئ بأعمال شفط وتصريف المياه دون تعطل الحركة المرورية المعتادة».

وتابع: «نتيجة للرياح الشديدة المصاحبة لهذه الحالة المطرية، سقط عدد من الأشجار وأعمدة الإنارة، وهرعت فرق طوارئ الأمانة لإزالتها وتسهيل حركة مرور العربات».