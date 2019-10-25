نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز اليوم (الجمعة)، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي أول ابراهيم حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأعرب نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بمحافظة العارضة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.حضر العزاء محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر.