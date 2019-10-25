أعلنت شركة (إيني) الإيطالية نجاح شركة (بترول بلاعيم) المملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول وبالشراكة معها، في اكتشاف بئر بترولية جديدة في منطقة (أبو رديس سدري) بخليج السويس، بإنتاج مبدئي يبلغ 5 آلاف برميل نفط يوميا.

وأوضحت الشركة الإيطالية في بيان اليوم (الجمعة)، أنه سيتم بدء الإنتاج من البئر خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تشغيله من خلال تسهيلات الإنتاج بخليج السويس، لافتة إلى أن إجمالي الاحتياطيات المقدرة في اكتشاف جنوب سدري تبلغ حوالي 200 مليون برميل من النفط.

وأشارت إلى أن شركة (بترول بلاعيم) وضعت خطة تطوير سريعة للاكتشاف الجديد والاستفادة من البنى التحتية القائمة في المنطقة المجاورة للبئر، كما سيتم تطبيق هذه الاستراتيجية أيضا في الأنشطة المستقبلية في منطقة سدري للإسراع بعمليات الاستكشاف ووضع الآبار على الإنتاج.