كرم المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، المدارس الفائزة في منافسات برنامج «فينا خير» للعام الدراسي 1440/1439، بحضور قادة ومنسقي البرنامج في المدارس الفائزة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالإدارة العامة.

وتخلل التكريم تقديم عرض مرئي عن أهداف المشروع ومحاوره وآلية تنفيذه ومرتكزاته وغيرها، منذ تأسيس البرنامج، حيث أشاد المسعودي بسمو أهداف البرنامج وتعزيزه للقيم الراقية في نفوس الطلاب والطالبات، مثمنا شراكة وجهود القطاع الخاص والمشرفين عليه في إنجاح البرنامج.

من جانبها، كرمت المساعدة للشؤون التعليمية بنات سعاد آل منصور المدارس الفائزة بحضور قائدات ومنسقات المدارس الفائزة في البرنامج بمبنى تعليم البنات بالسبعين.