تترقب الأوساط الإعلامية في العالم العربي انطلاق منتدى مسك للإعلام غداً، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» تحت عنوان «التحولات الذكية في صناعة الإعلام»، بحضور سفير خادم الحرمين لدى مصر السفير أسامة النقلي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وبمشاركة 45 خبيراً ومتحدثاً من 12 دولة حول العالم، وسط توقعات بإعادة هيكلة العديد من المفاهيم الإعلامية في ظل الثورة الرقمية الراهنة ومتغيرات المحتوى الإعلامي.وتؤكد مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام عهود العرفج أن المنتدى، وعبر 8 جلسات و10 ورش عمل وعدد من العروض التقديمية للجهات الرائدة في الإعلام، يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في كافة مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي، وتحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين. كما يسلط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتعرف عن قرب على أدوات أكثر ذكاء وتقدما وسرعة في مجال الإعلام، علاوة على استكشاف فرص العمل المتاحة في كل مجالات الإعلام، وتسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة، والإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي. وهو ما يعكس حرص مركز المبادرات في مؤسسة «مسك الخيرية» على ضرورة تسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة للشباب في مختلف المجالات لا سيما المجال الإعلامي.يأتي ذلك في وقت تواجه في صناعة الإعلام عدة تحديات من أبرزها وجود إعلام بديل يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية التعامل السريع مع المعلومات والحدث بحرفية وحيادية، وهو ما يفرض أهمية إدراج برامج تدريبية إعلامية للنهوض بالقطاع لا سيما أن أهم صفات إعلاميي المستقبل قدرتهم على المواكبة باستمرار.ويستضيف المنتدى عددا من الشخصيات الإعلامية والرياضية، منهم: مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية أحمد الطويان، ووكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون السعودي سابقا الدكتور علي النجعي، وعدد من رؤساء تحرير الصحف السعودية، ومسؤولي الإعلام في العالم العربي. علاوة على لاعب كرة القدم السعودي السابق نواف التمياط، وحارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري.منتدى «مسك» يجيب:• من يصنع الخبر.. القارئ أم الصحيفة؟• هل يدير الإعلام دول العالم؟• كيف يواجه الفن أخبار المنصات الرقمية؟• الصحافة الرقمية.. كيف تصنع المستقبل؟• هل ينجح الإعلامي على مواقع التواصل؟• من يخدم الآخر.. الإعلام أم الموسيقى؟منتدى «مسك» في سطور:• 45 إعلاميا من 12 دولة يعرضون التجارب الجديدة• 8 جلسات و10 ورش عمل تثري المنتدى• التركيز على التحولات الذكية في الإعلام• دعم الاستثمار في بناء المحتوى الإعلامي المبتكر• توظيف الذكاء الاصطناعي في عرض المادة الإعلامية• مواجهة تحديات الإعلام البديل والتعامل مع المعلومة باحترافية• ​بحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير صناعة الإعلام