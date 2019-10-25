تسطر السعودية مرحلة جديدة لمفاهيم الإعلام العربي الجديد، وبحث تحويله إلى الرقمنة، عبر إطلاق "منتدى مسك الإعلامي" الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» برئاسة بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد.وتحت عنوان «التحولات الذكية في صناعة الإعلام»، اختارت "مسك الخيرية" العاصمة المصرية (القاهرة) التي يقطنها ما يزيد عن 100 مليون نسمة، للمنتدى الذي يشارك فيه 45 خبيرا من 12 دولة حول العالم، بحضور سفير خادم الحرمين لدى مصر السفير أسامة النقلي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، فيما يأتي وسط تحديات كبيرة يواجهها الإعلام في ظل الثورة الرقمية الراهنة ومتغيرات المحتوى الإعلامي.وتؤكد مديرة مشروع منتدى مسك للإعلام عهود العرفج أن المنتدى، وعبر 8 جلسات و10 ورش عمل يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية في خدمة الأفراد والمجتمعات، واستكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب العربي في كافة مجالات الإعلام، وتسريع صقلهم بالمهارات والتقنيات المتقدمة في هذا المجال لتحقيق الريادة في صناعة محتوى إعلامي يواكب هذه التطورات. وهو ما يعكس روح مبادرات «مسك الخيرية» في وقت تواجه فيه صناعة الإعلام تحديات عدة، أبرزها ظهور الإعلام البديل المعتمد على مواقع التواصل، ما يستوجب التعامل السريع مع المعلومة والحدث بحرفية وحيادية، ويفرض إدراج برامج تدريبية للنهوض بالقطاع الإعلامي.ويتحدث في جلسات المؤتمر عدد كبير من الخبراء والإعلاميين السعوديين والمصريين والعرب، منهم مدير عام مركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية أحمد الطويان، ووكيل وزارة الإعلام لشؤون التلفزيون السعودي سابقا الدكتور علي النجعي، ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي المصرية أسامة هيكل، والدكتور أحمد المقبي متحدث وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، ورئيسة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد، والمذيعين ياسر العمرو، وجمال المعيقل، وميسون نويهض، وستيف برازيل مؤسس شركة هيتمان الأمريكية، والمخرج المسرحي الكويتي خالد أمين، والمطربة المصرية أنغام، والإعلامية ناردين فرج، علاوة على اللاعب السعودي السابق نواف التمياط وحارس مرمى المنتخب المصري عصام الحضري.ويحضر المؤتمر عدد من الشخصيات الإعلامية القيادية، أبرزهم خالد المالك رئيس تحرير الجزيرة، وجميل الذيابي رئيس تحرير عكاظ ، وفهد عقران رئيس تحرير المدينة، ومحمد فهد الحارثي رئيس تحرير مجلة سيدتي وعدد من الكتاب بينهم الكاتب العكاظي عبدالرحمن الطريري، وعدد من الخبرات الصحفية المصرية.