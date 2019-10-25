أكد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية في جمهورية مصر العربية، الدكتور محمود شاهين، عدم صحة إمكان حدوث إعصار، وذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية عن أحوال الطقس في شرق المتوسط، إذ نقلت عن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) ظهور صور بها كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، الجمعة والسبت.

ووصف شاهين الأمر بأنه منخفض مداري متعمق يصاحبه سقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، الأمر الذي أكدته صحيفة «واشنطن بوست».

ووفقا لصحيفة «الجمهورية» المصرية، فقد شدد المراقب بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية سامح مصطفى، على أن ما تداولته الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عن وجود إعصار فوق سواحل البحر المتوسط وشمال الدلتا بعمق 100 كيلو متر غير صحيح.

يأتي ذلك في أعقاب ما نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية بأن صور «ناسا» تشير إلى توقع إعصار مداري «غير عادي» في بعض مناطق مصر، ما ينذر بعواصف وأمطار غزيرة على بعض المناطق الساحلية في مصر، مشيرة إلى رصد تكون «إعصار مداري نادر» في منطقة شرق البحر المتوسط.

وأضافت أن التوقعات تعزز مخاوف متعلقة بفيضانات ساحلية وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، قد تصل أيضا إلى أجزاء من الأراضي الفلسطينية والأردن.

وتابعت: «من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح غد السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي».

ووفقا لصحيفة «الجمهورية»، فقد قال مصطفى في تصريحات صحفية: لا يمكن حدوث ظاهرة الأعاصير في مصر كما يدعى البعض فشروط تكونها وحدوثها في مصر غير موجودة، مشيراً إلى أن بيان هيئة الأرصاد تحدث عن منخفض جوي بخصائص شبه مدارية مصحوب بسحب رعدية كثيفة شرق البحر المتوسط وسواحل مصر الشمالية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد ناشد المصريين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وذلك بعد رصد سحب منخفضة ومتوسطة، وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، إنه «يناشد المواطنين بالتزام المنازل اليوم الجمعة، إلا في حالات الضرورة القصوى، وذلك بالنسبة لأهالي محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، حرصا على سلامتهم ومنعا للتكدسات المرورية، ولإتاحة الفرصة لإزالة المياه المتراكمة جراء سقوط الأمطار الغزيرة المتوقعة الجمعة»، وتابع: «تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حتى السبت».