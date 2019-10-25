بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا الرئيس ألكساندر فان دير بيلن بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبيلن، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا الرئيس ألكساندر فان دير بيلن بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لبيلن، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.