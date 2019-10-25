قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف اليوم (الجمعة)، إن محكمة قضت بالإفراج عنه بكفالة لدواع صحية.

ويقضي شريف، البالغ من العمر (69 عاماً) الذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إدانته بالفساد العام الماضي. ونفى شريف الاتهامات وقال إنها ذات دوافع سياسية.

وكان شريف قد نُقل من زنزانته في السجن إلى مستشفى في مدينة لاهور يوم الاثنين وأثار حزبه مخاوف بشأن حالته الصحية.

وقال محاميه عزام نذير ترار لـ«رويترز» بعد الحكم «تقدمنا بطلب الإفراج عنه بكفالة نظرا لأن حالته الصحية تتدهور ولأنه بحاجة إلى علاج أفضل».