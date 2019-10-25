يتعرض موظفو المكاتب لمشكلات صحية محتملة تشمل آلام الظهر وضعف النظر، إضافة إلى الإجهاد والتوتر والصداع.

وحالياً، كشف خبراء الصحة الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه موظفو المكاتب خلال 20 عاما فقط، في حال لم يتم إجراء أي تغييرات في بيئات العمل.

وصمم الخبراء نموذجا بالحجم الطبيعي باسم «إيما»، لإظهار شكل موظفي المكاتب في المستقبل، ويبين النموذج كيف أن «إيما» تعاني من عدة مشكلات صحية، بما في ذلك تحدب الظهر (بسبب الجلوس لساعات في وضع سيئ)، والدوالي، واحمرار وجفاف العينين، بسبب التحديق لساعات طويلة في شاشات أجهزة الحاسوب، وغيرها من الحالات غير الصحية.

وصُمم نموذج «إيما» في أعقاب تقرير أطلق عليه «زميل العمل في المستقبل»، الذي كشف أن أكثر من 90% من موظفي المكاتب في المملكة المتحدة، الذين يعانون من مشكلات صحية متعلقة بالعمل، يواجهون صعوبة أكبر في أداء وظائفهم.

وبحسب موقع «RT»، قال معد التقرير وليام هيغام: «تبين أن أصحاب العمل والموظفين بحاجة حقا إلى معالجة مشكلة ضعف الصحة في مكان العمل. ما لم نجر تغييرات جذرية في حياتنا العملية، مثل التحرك أكثر، أو معالجة وضعنا في مكاتبنا، أو أخذ فترات راحة منتظمة للمشي، فإن مكاتبنا ستجعلنا مرضى للغاية».

كما أشار أيضا إلى أن مشكلات الرؤية وزيادة الوزن والصداع المستمر والصداع النصفي، كانت أهم الحالات غير الصحية التي يشعر الموظفون بالقلق حولها في المملكة المتحدة.