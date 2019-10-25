تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تؤكد أنه لعناصر تابعين لـ«فصائل مسلحة سورية موالية لأنقرة»، لحظة أسرهم فتاة كردية في شمال شرقي سورية.

وذكرت حسابات إخبارية أن الفتاة المعتقلة هي من فريق الدعم الإغاثي بوحدات الحماية الكردية في سورية، وأن معتقليها أطلقوا ألفاظا مسيئة تجاهها متوعدين إياها بالذبح.

ويظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مسلحا ملثما وهو يحمل الأسيرة، وبجانبه عدد من رفاقه المسلحين يسخرون منها.

ووفقا لموقع «روسيا اليوم»، أفاد مصدر لمراسل الموقع أن الكردية الأسيرة تدعى «جيجك كوباني»، أصيبت في ساقها واعتقلت من قبل فصيل «فيلق المجد» السوري الموالي لأنقرة، وذلك في قرية المشرافة في رأس العين.