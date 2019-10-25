أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء ترشيح 100 مشروع سعودي للدخول في منافسات هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي الذي انطلق أمس (الخميس)، بمقر الهيئة في الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وأكثر من 750 مشاركا، في إطار التزامها بتحفيز المناخ الابتكاري للوصول إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية ودعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها.وأكد رئيس الهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي، السعي من خلال تنظيم هذه التظاهرة التقنية التي تجمع المواهب الوطنية في مجال ابتكار التطبيقات الذكية والحلول التقنية، إلى ابتكار حلول فعالة لتعزيز الإيجابية التقنية، والوصول إلى مبادرات رقمية في مجال تعزيز الصحة العامة، وإنشاء شراكات جديدة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتحديات كثيرة ومتنوعة تواجه عددا من مجالات الغذاء الصحي، وسلامة الغذاء، والمستحضرات الصيدلانية، والأجهزة والمنتجات الطبية، والصحة الرقمية، والصحة العامة.ولفت الجضعي إلى أن المشروعات المشاركة في «هاكاثون الغذاء والدواء الرقمي» وصلت إلى 464 مشروعا، قدمها أكثر من 750 مشاركا ومشاركة منذ الإعلان عن استقبال المشاركات، مؤكدا أنها جميعا استحقت أن تصل إلى المرحلة الأخيرة، غير أن اللجنة ووفق نظام الهاكاثون استقرت على ترشيح 100 مشروع للمنافسة النهائية ابتداء من أمس، حتى غد (السبت)؛ لتكون حاضنة الغذاء والدواء الرقمية في انتظار المشروعات الفائزة لاحتضانها ودعمها، وإيجاد بيئة عمل مثالية لتطويرها، ثم تسويقها.