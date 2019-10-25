أوصى المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان الذي نظمته جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ممثلة في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي، برعاية أمير منطقة مكة المكرمة، بإنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي والبيانات في كلية طب الأسنان، والتعلم الآلي كاستخدام الطباعة الثلاثية الأبعاد، وتكرار المؤتمر مرة كل عامين، مع اختيار توقيت مناسب بحيث لا يتعارض مع غيره من المؤتمرات. وأوضحت وكيلة كلية طب الأسنان الدكتورة أمل سندي، أن المؤتمر شهد ندوات وورش عمل عن أحدث التقنيات في مجال طب الأسنان من داخل المملكة وخارجها والطرق الجديدة في معالجة العصب للمحافظة على الأسنان، ومحاضرات في التعليم الطبي وندوات عن حقوق المرضى والممارس الصحي.