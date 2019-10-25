قفز الشباب للمركز الثاني بعد فوزه على ضيفه الوحدة بهدفين نظيفين، كما حقق الاتفاق فوزاً صعباً على العدالة بهدف دون مقابل، في اللقاءين اللذين أقيما مساء أمس (الخميس) في افتتاحية الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.فعلى استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، حقق الشباب فوزه الثالث على التوالي، بعد أن تجاوز ضيفه الوحدة بهدفين دون مقابل، جاءا عن طريق سيبا، وعبدالله الحمدان. وشهد اللقاء طرد اللاعب البديل محمد الصيعري مهاجم الوحدة بعد دقيقة واحدة من نزوله للملعب، بعد تلفظه على حكم المباراة احتجاجاً على عدم احتساب خطأ له.وبهذه النتيجة قفز الشباب للمركز الثاني، لينتزع الوصافة من الوحدة الذي تراجع للمركز الثالث حيث بات الفريقان يملكان 15 نقطة مع أفضلية الشباب في المواجهات المباشرة.وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وفي مباراة نظيفة خلت من البطاقات الملونة، أوقف الاتفاق نزيف النقاط وعاد لنغمة الانتصارات، بعد أن حقق فوزاً صعباً على ضيفه العدالة بهدف دون مقابل، جاء عن طريق لاعبه فيليب كيش من ركلة حرة مباشرة (د:70)، فيما شهدت المباراة ضياع ضربة جزاء اتفاقية، عن طريق محترفه روجيريو، بعد أن تمكن حارس العدالة أيمن المثلوثي من الإمساك بالكرة (د:45+4)وبذلك يصل الاتفاق للنقطة التاسعة ويقفز مؤقتاً للمركز الثامن، فيما بقي العدالة على نقاطه الـ7 ويحتل المركز الـ11.من جهة أخرى، تتواصل الإثارة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستتواجه الفرق الـ4 التي تقبع في مراكز المؤخرة، إذ يستضيف الفيحاء صاحب المركز الـ13 نظيره فريق الفتح صاحب المركز الـ15 عند الساعة السادسة مساءً، فيما يستضيف فريق ضمك صاحب المركز الـ16 والأخير فريق الرائد صاحب المركز الـ14 عند الساعة 6:20 مساء.