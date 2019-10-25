استقبل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الدكتور عبدالرحمن السديس في مكتبه، مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد المنصوري.وأثنى السديس بالجهود المبذولة من قبل قوة أمن المسجد الحرام للحفاظ على أمن وسلامة زوار وعمار البيت العتيق، كما جرى خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، ومناقشة الاستعدادات وتهيئة الأجواء خلال موسم العمرة، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في تقديم الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن.فيما أعرب العميد بدر آل سعود عن شكره وتقديره للرئيس العام على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالتواصل المستمر والتعاون البنّاء بين الرئاسة والقوّة، مؤكداً أن قوة أمن المسجد الحرام تعمل على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية.