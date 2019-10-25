نظم مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أمس (الخميس)، تدريباً عملياً لتنمية مهارات طلاب المدارس الثانوية في مجال ريادة الأعمال، وتنمية ميول العمل الريادي، وزرع ثقافة الوعي المالي بمشاركة أربع جهات حكومية.واستقطب التدريب الذي حمل عنوان «مهارات سوق العمل» ضمن برنامج «ريادي» نحو 90 طالباً، بإشراف 16 منسقاً من الميدان التربوي، وإدارة النشاط الطلابي، وبالتعاون مع الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة، وبنك التنمية الاجتماعية، ومعهد «ريادة».وأوضح مشرف النشاط الطلابي بإدارة تعليم منطقة مكة المكرمة إدريس عمر أن البرنامج يعد أول مبادرة رسمية تشاركية بين الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة، ممثلة بقسم البرامج العامة والتدريب في إدارة النشاط الطلابي مع غرفة مكة المكرمة.