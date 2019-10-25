طالب مدرب الأهلي كريستيان جروس مجلس إدارة النادي بصرف مكافأة فورية للاعبي الفريق الكروي الأول، وذلك رغبة من المدرب السويسري في تحفيز لاعبيه قبل المواجهات القادمة في الدوري، كما أوعز جروس لمجلس الإدارة بتعديل لائحة المكافآت الخاصة بالفريق، مطالباً برفعها في المباريات المقبلة، إذ يرى ضرورة دعم اللاعبين مادياً ومعنوياً لينعكس ذلك على أدائهم داخل أرضية الميدان.وكان الفريق قد واصل تدريباته أمس تحضيراً للقاء الحزم، وشهد المران متابعة الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم الذي اجتمع بالمدرب جروس قبل المران مباركاً له العودة لقيادة الأهلي ومتمنياً أن يوفق مع اللاعبين في حصد الألقاب وإسعاد الجماهير.