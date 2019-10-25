يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ63 الإثنين القادم، تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للادخار، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إلى جانب تقرير اللجنة المالية بشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الإثنين، تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مقترح تعديل بعض مواد نظام معهد الإدارة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس.وفي جلسة الثلاثاء، يعيد مجلس الشورى تكوين لجانه المتخصصة للسنة الـ4 من الدورة الـ7 وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه. ويصوت على عدد من توصيات لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية.وفي جلسة الأربعاء، يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الإستراتيجية والتنموية بعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء. ويطلع المجلس بعد ذلك على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ثم يصوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة، كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع.ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح «مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية» المقدم من عدد من أعضاء المجلس؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.