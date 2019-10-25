يعيد مجلس الشورى الأسبوع القادم تكوين لجانه المتخصصة للسنة الـ4 من الدورة الـ7 وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه وفقاً لنظام مجلس الشورى واللائحة الداخلية للمجلس وقواعد عمل لجانه، حيث تشكل اللجان في بداية كل سنة شورية.ويكون اختيار أعضاء اللجان المتخصصة ورؤسائها ونوابهم، حيث يحدد عضو المجلس اللجنة التي يرغب الانضمام إليها مع لجنتين بديلتين تعد الأمانة العامة قوائم المرشحين لعضوية اللجان، وفقاً لرغبات الأعضاء، واختصاصاتهم، وخبراتهم، وحاجة اللجان، وتعرض القوائم المقترحة على المجلس؛ لمناقشتها تمهيداً لإقرارها، ويتم اختيار رئيس اللجنة المتخصصة ونائبه عن طريق الاقتراع السري في أول اجتماع للجنة بعد تكوينها برئاسة أكبر أعضائها سناً، وفق أنموذج تعده الأمانة العامة لذلك، ويتولى رئيس الاجتماع إعلان الترشيحات أمام أعضاء اللجنة فور فرزها وتعرض الأمانة العامة على المجلس (تحت إشراف الرئيس) ترشيح كل لجنة لرئيسها ونائبه؛ للنظر في إقراره بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين.- يحدد العضو اللجنة التي يرغب الانضمام إليها مع لجنتين بديلتين- يتم اختيار رئيس اللجنة ونائبه عن طريق الاقتراع السري- تعد الأمانة العامة قوائم المرشحين لعضوية اللجان- يتولى رئيس الاجتماع إعلان الترشيحات- تعرض القوائم المقترحة على المجلس لمناقشتها- تعرض الأمانة العامة على المجلس ترشيح كل لجنة لرئيسها ونائبه