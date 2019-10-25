نرحب بمعالي المهندس صالح الجاسر وزيراً للنقل، ونتفاءل بنجاحاته السابقة في شركة النقل البحري والخطوط الجوية، فلطالما نجح في الماء والسماء، دعونا نأمل نجاحه على اليابسة أيضاً عندما يصبح مسؤولاً عن وزارة معنية بكافة أنواع النقل في بلد شاسع مترامي الأطراف يحتاج الكثير من وسائل النقل الحديثة التي تعد عصب الحياة وشرايينها في أي دولة.ليس جيداً أن نصافح المسؤول بطلبات ومطالبات فور استلامه المسؤولية، ذلك ليس جيداً لناحية الإتيكيت، وليس منطقياً من الناحية العملية، ولكن لا ضير في التذكير ببعض الجوانب التي يعرفها الجميع ويذكرون بها كل مسؤول جديد، من باب التنفيس ربما، أو من باب العشم والتفاؤل بوجوده، أو على الأقل إعادة بعث بعض الملفات التي يتحدثون عنها منذ وقت طويل وأصبحت مزمنة تحتاج إلى برنامج للحلول يتجاوز الانتظار الطويل.شبكات النقل العام الحديثة داخل المدن التي يتحدث عنها الناس منذ بداية خطط التنمية ما زالت مستعصية على التحقيق، لماذا؟ الله أعلم، أما نحن كمجتمع ليس لنا علم بالأسباب التي تقف أمام إنجازها. وأما ربط جهات المملكة بشبكة قطارات متكاملة فإنها لا تختلف كثيراً عن المسألة السابقة، فما زال الأمر كما هو عليه منذ عقود طويلة، وعندما استبشرنا بقطار الحرمين اتضح أنه مشروع ولد خديجاً ومشوهاً لا يتطابق مع الاستبشار الكبير به، وعندما احترقت إحدى محطاته مؤخراً بزغت أسئلة مهمة بشأن الجودة والسلامة والأمان في المشروع.هناك ملفات كثيرة كالطرق والعقبات في المناطق الجبلية التي تتكرر حوادثها سنوياً مع موسم الأمطار، إضافة إلى بعض المناطق التي ما زالت تشكو من سوء أو عدم وجود الطرق في بعض جهاتها، وبما أننا لا نود الإثقال على معاليه الآن، نقول له أعانك الله أولاً، وسوف يستمر تواصلنا بعد أن تستقر في مكتبك وتراجع ملفات الوزارة.