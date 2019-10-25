تستضيف العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء والخميس ٢٣ و٢٤ أكتوبر أعمال المؤتمر السابع للاتحاد الدولي لمحاميي كرة القدم (AIAF) الذي يتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً له. ويناقش هذا المؤتمر عدداً من القضايا القانونية المهمة في مقدمتها التعديلات الأخيرة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) حول أوضاع وانتقالات اللاعبين ولوائح وكلاء اللاعبين، إضافة إلى مناقشة حقوق البث في كرة القدم. ويشارك في هذا المؤتمر ويدير حواراته عدد من كبار المحامين الأعضاء بالاتحاد ومن دول متعددة مثل باتريسيا مويريسين من فرنسا وخوان كريسبو من إسبانيا وصالح العبيدلي من الإمارات وماركوس موتا من البرازيل وميلاني شيرر من سويسرا ونصرالدين عزام من مصر.ويفتتح هذا المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، ويشارك فيه ممثلو أكبر الهيئات الدولية في كرة القدم مثل ماريو غالافوتي (محامي ومدير اللجان المستقلة في الفيفا) وعمر أونجارو (مدير قسم تشريع كرة القدم في الفيفا) وإريكا فيريرا (رئيس شؤون اللاعبين في الفيفا) وخوسيه لويس أندرادو (المستشار العام لرابطة الأندية الأوروبية).وكشف المحامي الدولي خالد المطيري الذي يشارك في هذا المؤتمر من السعودية أن هذا المؤتمر فرصة لكل المهتمين والعاملين في مجال كرة القدم والمهتمين بقوانين ولوائح هذه الرياضة.وأضاف أن القانون الدولي الرياضي أصبح واقعاً بعد تطور صناعة الرياضة ونمو اقتصاداتها وأن طبيعة المنافسات الرياضية وتعدد أطرافها وتشابك أنشطتها أوجدت قواعد قانونية دولية تحكم هذا النشاط ومحاكم قضائية متخصصة لعل أبرزها محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).