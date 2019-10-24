تُختتم غداً (الجمعة) مبادرة «نساء في الأمن السيبراني» التي أطلقتها الإدارة العامة للأمن السيبراني بجامعة الملك خالد، لتعزيز فرص نجاح المرأة في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، بمشاركة نخبة من المتخصصات في المجال، وذلك في مركز دراسة الطالبات بالسامر.وتستهدف المبادرة جميع المهتمات بالأمن السيبراني من داخل الجامعة وخارجها، لتحقيق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تمكين المرأة ونجاحها في هذا المجال.وأقامت الإدارة جناحاً تعريفياً في مركز دراسة الطالبات بالسامر لمدة يومين، جرى خلاله تعريف منسوبات الجامعة بالأمن السيبراني وأمن المعلومات ومجالاتهما، كما عقدت اليوم (الخميس) على مسرح مركز دراسة الطالبات، لقاءً مع أستاذة كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتورة فاطمة تركستاني، ومديرة تمكين الأمن السيبراني في شركة الاتصالات السعودية أروى الحمد.وتختتم مبادرة «نساء في الأمن السيبراني» فعالياتها بمشاركة مجتمعية تثقيفية للمرأة بمنطقة عسير، في أحد المولات التجارية بأبها.