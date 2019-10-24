نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف؛ ممثلاً بقسم الصحة النباتية، خلال اليومين الماضيين، جولة رقابية على عدد من المحلات الزراعية نتج عنها ضبط 6 مخالفات.وجاءت الجولة بهدف للتأكد من صلاحية المبيدات والأسمدة والبذور الزراعية، وجودة العبوات الخاصة بها ومدى تطبيقها للاشتراطات الوقائية ووسائل السلامة الصحيحة في عرض المبيدات.ورصدت الجولة مبيدات غير مصرح بها وبذور مكشوفة، فيما أكد فرع الوزارة استمرارية الجولات لضمان سلامة المزروعات وصحة الإنسان، مشدداً على أنه لا تهاون في إيقاع العقوبات على المخالفين.