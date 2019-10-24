أكد رئيس الوزراء العراقي اليوم (الخميس) أن أولوية قوات الأمن العراقية هي حماية التظاهرات السلمية، ودعا للتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار.ووفقاً لما أوردته الحكومة العراقية في تغريدة على حسابها في تويتر فإن تلك التصريحات جاءت عقب ترؤس رئيس الوزراء اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني ناقش فيها التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي.فيما أعلنت وكالة الأنباء العراقية عبر حسابها الرسمي على «تليغرام» نقلاً عن وزارة الداخلية، دخول البلاد في حالة الإنذار القصوى استعداداً لحماية تظاهرات الجمعة، وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم، وكذلك حماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.وقالت إن رئيس الوزراء ووزير الداخلية وجها القوات الأمنية بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان، ونبها إلى ضرورة الالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي.وكان عبدالمهدي قد أصدر أمس الأول (الأربعاء) أوامر بتكليف وإعفاء عدد من القيادات العسكرية، إذ تم تعيين الفريق الركن قيس المحمداوي قائداً لعمليات بغداد على خلفية إقالة الفريق الركن جليل الربيعي، وتكليف اللواء علي الهاشمي قائد عمليات الفرات الأوسط، وتكليف العميد عقيل السعدي قائد الفرقة 11 للجيش العراقي، وتكليف اللواء جبار الطائي قائد عمليات الرافدين.وتأتي التحركات بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتظاهرات اليوم (الجمعة)، مؤكداً أنه سيتصرف في حالة الاعتداء مرة أخرى على المتظاهرين بما يليق وبما يرضي الله ويرضي الشعب.