أصدر مجلس إدارة الخطوط السعودية برئاسة الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، قرارا بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب، سامي بن علي سندي، بمهمات مدير عام المؤسسة اعتبارا من اليوم (الخميس) الموافق 24 أكتوبر 2019.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن تكليف سامي سندي جاء بعد تعيين المهندس صالح الجاسر، وزيرا للنقل بالمملكة.

وقدّم المجلس التهنئة للمهندس الجاسر؛ لتعيينه وزيراً للنقل، مقدماً شكره وتقديره للجاسر على جهوده المخلصة خلال توليه منصب مدير عام المؤسسة.

وثمّن المجلس الخطوات التطويرية التي شهدتها المؤسسة خلال فترة إدارته، متمنياً له التوفيق والسداد في منصبه الجديد.