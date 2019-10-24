كشفت خبيرة التغذية الأسترالية سيوزي باريل، أن وجبة الفطور التي تساعد في إنقاص الوزن يجب أن تكون غنية بالبروتينات.

وأضافت الخبيرة أن البروتينات تساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم في الصباح، والخيار الأفضل هو تناول البيض المخفوق مع الخضار وسمك السلمون المدخن والأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة، بحسب ما نقلته صحيفة «روسيسكايا غازيتا».



وبرأي باريل، من المفيد إضافة الأطعمة الغنية بالألياف، مثل النخالة، لوجبة الفطور، كما يجب شرب ما بين 300 إلى 500 ملليلتر من الماء قبل الفطور، والشاي الأخضر هو أفضل اختيار للفطور، وعليك التخلي عن شرب القهوة مع الحليب لأنه يزيد من السعرات الحرارية للمشروب.

وفي سياق متصل، وجد العلماء الأمريكيون أن الاستهلاك اليومي لكمية صغيرة من المكسرات، من أي نوع، يمكن أن تقلل من خطر السمنة.