استطاع باحث في جامعة جورجيا اكتشاف علاج جديد لمرض الإنفلونزا، حيث يعتمد بشكل كبير على منع الحد من تكاثر الفيروس داخل الجسم.

الدراسة الجديدة اكتشفت العلاج بعد تجارب ناجحة، حيث عمل العلاج على إعاقة الفيروس من الانتشار داخل الجسم، ومنع تكاثره حتى القضاء عليه.

الدكتور ريتشرد بلمبر أستاذ الطب بجامعة جورجيا وفريقه البحثي من جامعة إيموري، طوروا العلاج عن طريق تجربته على الحيوانات وأنسجة مخاطية للبشر.

وبحسب موقع «سبوتنيك» أكد بلمبر أن العلاج فعال على جميع أنواع الإنفلونزا، حيث تم تجربته أيضا على مرض إنفلونزا الخنازير، إذ يستطع تغيير الجينوم الخاص بالفيروس، الأمر الذي يقلل من حدة الفيروس ويعوق تكاثره، وفقا لنتائج البحث العلمي المنشورة في دورية «ساينس ترانسلشنل ميدسين».

العالماء أطلقوا اسم «EIDD-2801» على المادة الفعالة في الدواء، التي تستطيع عرقلة إنزيم «RNA-Polymerase»، الذي يعمل على تكاثر الفيروس داخل الجهاز التنفسي، وفقا لموقع هيئة الإذاعة الألماية «دويتش فيله».

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن الإنفلونزا تصيب سنويا ما بين 3 إلى 5 ملايين شخص حول العالم، وتتسبب أمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بها في وفاة 290 ألفاً إلى 650 ألف شخص.

يذكر أن جميع الأطباء واجهوا حتى الآن مشكلة كبيرة، تتمثل في أن الفيروس يستطيع بعد فترة معينة، تطوير مقاومة للمادة الفعالة والأدوية، لكن القائمين على الدراسة أكدوا أن فرصة تجاوزها أكبر بكثير، ويقول الباحث مارت توتس، أحد المشرفين على الدراسة إن «الفيروس سيجد صعوبة بالغة في تخطي المادة الفعّالة الجديدة».

ولم يرصد الباحثون حتى الآن مقاومة من الفيروس للمادة الفعّالة الجديدة، التي يصفها توتس بأنها «تتمتع بفرصة كبيرة لعلاج الأجيال المقبلة من الأنفلونزا». ومن المقرر تجربة الدواء الجديد للمرة الأولى على البشر، خلال العام القادم.